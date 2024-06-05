即完売品❗️MAJOGARY Fucking Jesus プリント Tシャツ 白

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Supremeコレクターとして有名なmiho_umeboshiがデザイン、プロデュースするブランドMAJOGARY魔女狩による即完売したFuckingJesusプリントTシャツになります。過去には10000円で売り切れているため、こちらの金額でご理解下さい。※こちらはsupreme関連のため、ブランドタグを使わせて頂きますので、ご理解下さい。サイズL寸法は画像でご確認ください。状態は多少の使用感はありますが、古着慣れしている方でしたら問題ないレベルですのでご理解のある方のみ購入お願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。まだまだ沢山のTシャツを出品しておりますので、よければ#tshirtpで覗いてみて下さい！宜しくお願い致します。#phazonmercari←全てのアイテムはこちらからご確認ください。MAJOGARYマジョガリーMAJOGARYTシャツマジョガリーTシャツMAJOGARYFuckTシャツマジョガリーFuckTシャツ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬