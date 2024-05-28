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ポールスミス ネクタイ マルチストライプ マルチカラー 光沢 艶 シルク100%
商品番号 K60646955907
商品名

ポールスミス ネクタイ マルチストライプ マルチカラー 光沢 艶 シルク100%
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmithのネクタイになります。頂いたもので使用せず保管していました。【タイプ】マルチストライプマルチカラー光沢艶シルク100%【素材】・シルク100%【サイズ】《大剣幅》・約9.5cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。【日本製】大剣・小剣の汚れ、結び目の汗染み、横部の破れ等ありません。目立つほつれ、汚れ等はないと思いますが、素人検品、素人保管になりますのでご理解いただける方のみご購入お願いします。●他にもLOUISVUITTON、PaulSmith、BURBERRY、FENDI、ARMANI、HERMES、BVLGARI、CELINE、ChristianDior、YVESSAINTLAURENT、BrooksBrothers、J.PRESS、E.MARINELLA、LANVIN等のネクタイも出品しています。●補足説明スーツプレゼントギフト結婚式卒業式入学式ロンドン肉厚ジャガード
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