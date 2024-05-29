MONT BLANC for BMW 財布　未使用

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商品詳細
モンブランとBMWのコラボ、長財布、未使用品。サイズ20cm×10cm×3cm札入れ 3カード入れ 4×2ジッパー付コインポケット 1カード入れ上部に薄いポケット 2キズ、汚れありません。フルグレインレザー。serviceguide（guaranteecard）付すぐに発送します。カラー...ブラック柄・デザイン...無地財布形...長財布素材...本革
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