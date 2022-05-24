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- 24時間テレビ チャリティーTシャツ 2005年 香取慎吾デザイン まとめ売り
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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖24時間テレビ2005年チャリティーTシャツ香取慎吾デザインパーソナリティSMAPサイズL2005年の24時間テレビのチャリティーTシャツ、4枚まとめ売りになります。SMAPの香取慎吾くんがデザインした物です。自宅にて長期保管しておりました。素人保管を御理解頂ける方のみよろしくお願いします。※コンパクトに発送する為、圧縮しての発送になるかと思います。
http://narcologia.ru/goods/insignificant628082.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic16212.html
http://narcologia.ru/goods/flight349028.html
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