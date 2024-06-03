未使用☆PAUL SMITH ポールスミス カラードエッジ マルチストライプ ...

未使用☆PAULSMITHポールスミスカラードエッジマルチストライプ長財布【商品状態】ネット購入しましたが、一度も使わずに自宅保管をしていた未使用品です。大変人気の長財布です。【商品説明】鮮やかなペイントカラーエッジと、外装や内装のカラーコンビネーションが印象的な長財布。シグネチャーストライプからインスパイアされた、美しいエッジペイントを随所にあしらったこだわりのアイテム。【モデル】PSC007【新品価格】30,800円【素材】表地：牛革【仕様】札入れ×3カード入れ×13小銭入れ×1（内天ファスナータイプ）多少の糸のほつれや汚れ、自宅保管のために出来たシワ・傷・擦れ跡が僅かにあります。個人出品の為、完璧な商品をお求めの方、細かな事を気にされる方はご購入をお控え下さい。また、ご購入後のご質問に関しては、一切受け付けません。心配な点は、写真にてご確認、もしくはコメントをよろしくお願いいたします。出品は、写真の全てです。簡易配送にご理解願います。以上ご理解ある方のみ御入札をお願いいたします。#PaulSmith#ポールスミス#マルチストライプ#レザー#本革#長財布#メンズ#レディース財布形···長財布素材···本革



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