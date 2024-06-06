ヒステリックグラマー　メッシュキャップ

カラー...ブラック希少デザインのメッシュキャップです。人気のブラック目立った傷や汚れ等はありません。当時の、ヒステリックグラマーのシールを付録で同封します。あくまで中古品であることを、ご理解のうえご検討下さい。値下げ、返品はご遠慮下さい。



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