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お値下げ致しました。財布形···二つ折りカラー···ブラック新品のエイ革財布になります。とても綺麗な柄です。世界に1つしかないエイ革の柄かとおもいます。タンスにしまってあるならどなたかに使っていただこうと思い出品しました。