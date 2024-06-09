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★箱・袋付き★【LOUIS VUITTON】タイガ ジッピーオーガナイザー XL
商品番号 N37801278669
商品名

★箱・袋付き★【LOUIS VUITTON】タイガ ジッピーオーガナイザー XL
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 21,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●このページをご覧頂き、ありがとうございます！※この他にもビジネスシーンで活躍するアイテムやラグジュアリーなアイテムを中心に出品しておりますので、是非１度#BizEKをクリックしてご覧下さい！販売中のみでソートして頂きますと見やすく販売中のものがご確認頂けます^_^▶︎USED品です。気になる点がありましたら購入前にご確認下さい。●アイテムLOUISVUITTONルイヴィトンジッピーオーガナイザーXLタイガウォレット財布長財布持ち手レザーロゴM44276●カラーブルーマリーヌ/ネイビー●サイズ縦・・・・約13.0cm横・・・・約22.0cmマチ・・・約4.0cm多少の誤差はご了承下さい^_^●アッパー(外観)小銭入れには多少の使用感と表面に僅かな小傷はございますが、その他の部分には使用感少なく状態は良好です。ヨレなどの型崩れもほとんど見られません。中古品としては美品の部類に入ると思います(出品者主観)。新品級をお求めの方はご遠慮下さい。箱や保存袋付きです。●その他付属品は有りませんのでご注意下さい。●発送送料無料！らくらくメルカリ便で匿名発送致します！何卒よろしくお願い致します！！
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