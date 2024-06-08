Vogtバックル STALLIONベルト ナイルクロコ 33inch

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ご覧いただきありがとうございます。10年前に購入しました。購入後、試着程度の使用で、ほとんどの期間保管してました。この度、断捨離のため出品します。自宅保管の為、小さなキズ等細かいことが気になる方はご遠慮ください。バックルサイズ1インチバックル裏面の表記は、次のとおりです。VOGTSTERLING925HANDMADEINOLDMEXICOベルトはFUNNYSTALLIONオールナイルクロコです。サイズ33inch幅：3.8cm状態は良好です。