cactus flea marketマクドナルドコラボTシャツ

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商品詳細
カラー···ブラックサイズ...Sサイズ(レディースM〜Lサイズ)袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋未使用の美品です。細身の男性ならぴったりで女性ならオーバーサイズで着用できます。
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