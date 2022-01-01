WIND\u0026SEA NEWERA キャップ MLB SD PADRES

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商品詳細
値下げ中です。カラー (ブラック)サイズ75/8(60.6cm)「ウィンダンシー」「ニューエラ」「メジャーリーグ(サンディエゴパドレス)」トリプルコラボのキャップです。キ○タクさんが被っているので、人気みたいです。なかなかこのサイズがなく、やっと見つけて購入。ルンルンで数回使用。しかし気分転換でスキンヘッドにしたら、ユルユルになってしまい被れなくなり、部屋に置きっぱなしになったので出品します。中古が気になる方は、購入ご遠慮ください。
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WIND AND SEA MLB x NEW ERA x WDS San Diego Padres (S_E_A) 59FIFTY CAP
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