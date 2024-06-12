シュプリーム　ニューエラ　メッシュキャップ

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カラー ブラックサイズ 73/8 (58.7cm)状態 新品・未使用ステッカー二枚同封いたします。飾っておくだけになってしまっていたので、出品させて頂きます。着用する予定でしたので、ニューエラーのタグは外してしまいました。何かご用件御座いましたら、コメント欄でお願いします。Supremeシュプリームニューエラメッシュキャップ