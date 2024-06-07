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Gianfranco Ferre メンズネクタイ　レジメンタル
商品番号 L61977297805
商品名

Gianfranco Ferre メンズネクタイ　レジメンタル
ブランド名 ジャンフランコフェレ
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド:GianfrancoFerreジャンフランコフェレカラー:レッド　グリーン　ブラック　レジメンタル材質:シルク100%長さ:144cm大剣幅:10cm★値下げ交渉歓迎★★24時間以内発送★当アカウントの他のネクタイを同時購入する場合は同梱しますので200円引き致します！コメントでお知らせください。下記ハッシュタグより他のハイブランドネクタイも是非ご覧ください！#まるだいのブランドネクタイ他にもアクセサリー等出品しております！#まるだいのアクセサリー管理番号E238
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