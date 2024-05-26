vintage AC/DC ダメージ　フェード ボロ BORO Tシャツ

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商品詳細
AnthillTradingLtd.y2kvintageAC/DCダメージ フェードボロBOROTシャツになります。ボロくダメージ,汚れが入るヴィンテージTシャツです。コピーライト入りのオフィシャルアイテムです。常田大希さんで人気のグランジっぽい雰囲気が出せるTシャツ。使い込まれてクタクタになったボディにかすれたプリント、ダメージ、薄汚れ、ヴィンテージならではのムードたっぷりな１枚です。加工には絶対に出せないかっこよさ！実寸 Lサイズ相当サイズ採寸（cm）着丈：66身幅：64肩幅：62.5袖丈：20状 態：所々ダメージ、汚れがあります。画像にてご確認ください色落ち、雰囲気、絶妙な汚れ、ダメージ、褪色、ヴィンテージの生地感、雰囲気のある素晴らしい一着です。ＢＯＲＯ、グランジ好きな方は是非！ヴィンテージ古着特有の使用感が見られます。ビンテージ品の風合いにご理解のある方のみお願いします。致命的なダメージはないですが、神経質な方は入札をおやめください！championチャンピオンリバースウィーブスウェットトレーナーチャンピオンランタグバータグトリコ襤褸Nirvanaカートコバーン菅田将暉常田大希KingGnuオモシーチャンネルタトゥースタジオヤマダヤマダレンが好きな方にお勧めします。
http://narcologia.ru/goods/injure265567.html
http://narcologia.ru/goods/message481827.html
http://narcologia.ru/goods/stair303400.html
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