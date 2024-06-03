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LONG WALLET PORTER CURRENT
商品番号 A77048579165
商品名

LONG WALLET PORTER CURRENT
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価¥21,450税込【6450円OFF！】限定値下げ中！プレゼントで頂きましたが、既に持っているもので満足しているので未使用で保管しておりました。新品同様のものを安く買える良い機会だと思いますので、欲しい方はお早めにどうぞ。【状態】新品・未使用品(箱無し)紙幣スペースx1カードスリットx12幅広スリットx3(通帳が入るサイズ)小銭ポケットあり
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