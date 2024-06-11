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商品詳細
HTCのメキシカンリングです。箱などはありません。内径は20mmより少し大きいくらいです。ブラスベースのものは中古で見かけますが、シルバーの本体にブラスのパーツのものはあまり見かけません。よろしくお願いいたします。
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HTC メキシカンリング カレッジリング ブラス シルバー - リング
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