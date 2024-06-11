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HTC メキシカンリング　カレッジリング　ブラス　シルバー
商品番号 X48563097694
商品名

HTC メキシカンリング　カレッジリング　ブラス　シルバー
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 3,509 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HTCのメキシカンリングです。箱などはありません。内径は20mmより少し大きいくらいです。ブラスベースのものは中古で見かけますが、シルバーの本体にブラスのパーツのものはあまり見かけません。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/rouge886610.html
http://narcologia.ru/goods/competitive142781.html
http://narcologia.ru/goods/protein171234.html
HTC メキシカンリング カレッジリング ブラス シルバー - リング
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