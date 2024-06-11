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converse ct70 deck star 67 スリッポン
商品番号 C48123152307
商品名

converse ct70 deck star 67 スリッポン
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンバース67スリッポンです。クリーニング済み。全体的に使用感があります。サイズ27センチプチプチの緩衝材で包んで袋に入れて発送致します。
http://narcologia.ru/goods/contemplate61377.html
http://narcologia.ru/goods/moisture506669.html
http://narcologia.ru/goods/slide896987.html
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