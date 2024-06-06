バックボーン　スエード　ブルゾン

ブランド バックボーン backbone素材···本革 スエード 山羊革定価125000円＋税タグ有りカラー···ベージュ キャメルジップ・ボタン···ジップアップ実寸で肩幅50着丈73サイズMですが大きめの作りです。2回短時間着用スエード特有の毛羽立ちやユーズドに理解の無い方は購入しないで下さい。



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