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バックボーン　スエード　ブルゾン
商品番号 P79751240029
商品名

バックボーン　スエード　ブルゾン
ブランド名 バックボーン
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　バックボーン　backbone素材···本革　スエード　山羊革定価125000円＋税タグ有りカラー···ベージュ　キャメルジップ・ボタン···ジップアップ実寸で肩幅50着丈73サイズMですが大きめの作りです。2回短時間着用スエード特有の毛羽立ちやユーズドに理解の無い方は購入しないで下さい。
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