バックボーン　スエード　ブルゾン

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商品詳細
ブランド バックボーン backbone素材···本革 スエード 山羊革定価125000円＋税タグ有りカラー···ベージュ キャメルジップ・ボタン···ジップアップ実寸で肩幅50着丈73サイズMですが大きめの作りです。2回短時間着用スエード特有の毛羽立ちやユーズドに理解の無い方は購入しないで下さい。
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