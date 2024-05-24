希少 未使用に近い アディダス キャップ トレフォイル 90's 帽子

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ご覧いただきありがとうございます。【ブランド】アディダスアディダスのトレフォイルドカーンのキャップです。90年代の物と思われます。ほとんど使用されていないようで、かなりの美品です。なかなかここまでの程度でトレフォイルのキャップは出てこないと思います。ぜひこの機会にどうぞ。【商品の状態】使用状況:usedです。ほとんど使用感なく美品です。他にも古着好きの方向けの品物を出品しています。是非のぞいていってください。素人検品ですので、見落としはご了承ください。コンパクトにして発送します。到着後早めに開封して形を整えてください。#カズ・ウーフォロー割りあります。コメントください。#古着#古着女子#adidas