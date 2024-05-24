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希少 未使用に近い アディダス キャップ トレフォイル 90's 帽子
商品番号 I38528941179
商品名

希少 未使用に近い アディダス キャップ トレフォイル 90's 帽子
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。【ブランド】アディダスアディダスのトレフォイルドカーンのキャップです。90年代の物と思われます。ほとんど使用されていないようで、かなりの美品です。なかなかここまでの程度でトレフォイルのキャップは出てこないと思います。ぜひこの機会にどうぞ。【商品の状態】使用状況:usedです。ほとんど使用感なく美品です。他にも古着好きの方向けの品物を出品しています。是非のぞいていってください。素人検品ですので、見落としはご了承ください。コンパクトにして発送します。到着後早めに開封して形を整えてください。#カズ・ウーフォロー割りあります。コメントください。#古着#古着女子#adidas
http://narcologia.ru/goods/procurement310333.html
http://narcologia.ru/goods/revamp137122.html
http://narcologia.ru/goods/conception395557.html
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