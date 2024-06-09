市松　【試作品購入】シルバーリング　10号

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#ruriのアクセサリー【期間限定お値下げ】 35,000円 →→25,000円市松/シルバーリング※現在オーダー半年待ちのメーカー様の商品です。※市松ロゴははいっておりませんが、新宿エディフィスで市松さんの試作品を購入したものになります。※購入意識が無い・値下げ待ちのいいねは御遠慮下さい。お値段交渉OKなので、お気軽にコメントどうぞ！コメントくださった方から対応させていただきます。完全オーダーメードのお品なので、今注文しても、８ヶ月待ち☆早い者勝ちです！サイズが合えば男性でも女性でも使えるユニセックス品です。他サイトにも出品しているため売り切れの場合はご了承下さい。●定価：試作品のため定価なし、購入金額より下げて出品してます。●材質：シルバー●サイズ：10号女性でも使いやすいデザインです。他、使用しなくなったアクセサリー等出品しております。出品アクセサリー(シャンバラ、スーマンダックワ、市松)お時間ありましたらご覧くださいませ。