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シルバーリング15号
商品番号 R19810485514
商品名

シルバーリング15号
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーシルバーリングです。編み込み風のデザインです。15号サイズ太さは4枚目でイメージしてください。
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