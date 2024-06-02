ラカイ グリーン スエード スケシュー 絶版

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商品詳細
USA10約28.0cm数年前に一目惚れ新品で購入しましたサイズが合わずほとんど履かずに放置しておりました。中のインソールのデザインが違ったりとちょっと変わっていてオシャレです。今では手に入らない珍しいものですスエードラカイスニーカースケシュースケートボードメインカラー···グリーン特徴/機能/素材···USA製
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