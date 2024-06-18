【アミパリス】AMI DE COEUR グローブ　手袋

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商品詳細
《ブランド名》AmiParis《商品名》AMIDECOEURグローブメリノウールグローブ《サイズ・カラー》ブラック2全長26.5cm《付属品》保存袋商品タグ《特徴》・男女兼用・天竺編み・カフス内側にレッドのAmideCoeurパッチ・RWS認証低温で手洗いしてください漂白剤・乾燥機不可アイロン：低温ドライクリーニング可
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