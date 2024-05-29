（L size）シルバー925 クロス　ガーディアンベル　silver925

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■品名：ガーディアンベル クロス ■素材:シルバー925真鍮ブラス■サイズ:高さ34mm幅19mm丸カン含む多少誤差あり製作段階や保管時の小さい傷は必ず付いてます。神経質な方はご購入ご遠慮ください。画像はサンプルです彫りの深さなど微々たる個体差あります。チェーンなどは付属されません。他のシルバーアクセサリーはコチラ#YOPIOsilver他のペンダントTOPはコチラ#YOPIOsilverTOP◾️ご注意◾️詳細はプロフィールをご確認の程宜しくお願い致します。クロムハーツやガボール、レナードカムホートではありません。お間違いないよう宜しくお願い致します。品番753469807534698010ガルシアストップライトピーナッツカンパニーRADIALLCLUCTテンダーロインキャリークライミー ジェフデッカーなどと合わせても良いかと思います。材質···シルバーカラー···シルバー