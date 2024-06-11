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Vivienne Westwood キーチャーム レザー ブラック
商品番号 U34012228364
商品名

Vivienne Westwood キーチャーム レザー ブラック
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 2,280 円
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商品詳細

メーカー：VivienneWestwood　　　　　ヴィヴィアンウエストウッド　商品名：キーチャームキーリング　サイズ：レザー部分縦80mm×横25mm　　　　　リング直径38mm　　色　：シルバー/ブラック/銀/黒ヴィヴィアンウエストウッドキーチャームキーリングバッグチャームレザーP30●状態サビや使用傷ありますが、まだまだご使用頂けると判断しております。中古品の為、画像にてご判断下さい。●商品説明シンプルなキーリングですが、ヴィヴィアンらしく高級感ある商品となっております。●注意事項・神経質な方はご遠慮ください。・発送前に検品に最善を尽くしておりますが、　小さな汚れや傷等がある場合はご了承下さい。・イメージと違ったなどの返品は行っておりま　せん。完璧を求める方の購入はご遠慮くだ　さい。●発送方法ヤマト運輸にて発送予定#VivienneWestwood#ヴィヴィアン#ヴィヴィアンウエストウッド#キーチャーム#キーリング#キーケース
http://narcologia.ru/goods/providence117394.html
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