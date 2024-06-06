jinハンドメイド アポロロングループ22

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※売り切りのため再生産不可となります。#jinレザーハンドメイド一覧HTC.RRL.CALEE等にも使用されるスタンダードリベット社の高級スタッズと上質な厚手の牛革を使用して作成致しました。約全長22cm横幅1.5cm厚み3.2mmになります。(金具は含む)スタッズに関して、ニッケルを使用し、経年変化をお楽しみ頂けます。最上級の牛革『カーフスキン』を使用しております。カーフスキンとは、生後6ヶ月以内の子牛の革。牛革の中でももっとも上質な素材で取れる量も少なく高価とされています。ナスカン、リング付きです。RRLWACKOMARIAワコマリアBEDWIN\u0026THEHEARTBREAKERSベドウィンアンドザハートブレーカーズSupremeシュプリームNEIGHBORHOODネイバーフッドchallengerチャレンジャーtenderloinテンダーロインCALEEキャリーAtLastアットラストCRIMIEクライミーWEIRDOウィアードRADIALLラディアルWTAPSダブルタップスGLADHANDグラッドハンドHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーGOLDゴールドNeedlesニードルスTROPHYCLOTHINGトロフィークロージングAURALEEオーラリー、マルジェラHenderschemeエンダースキーマREDWINGレッドウイングgoro'sゴローズFREEWHEELERSフリーホイーラーズ、ロンハーマン、クロムハーツ、リアルマッコイズ等アメカジ、ストリート、バイカー、ビンテージ好きにもオススメです。