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【新品未使用】PORTERポーターCARD \u0026 COIN CASE
商品番号 S16179552798
商品名

【新品未使用】PORTERポーターCARD \u0026 COIN CASE
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,908 円
在庫状況 あり

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商品詳細

先週の土曜日にPorter新宿店で購入したものです。購入したものの、他ブランドで気に入ったコインケースを購入したので出品致します。公式サイトは、画像2枚目を参照ください。Porter好きな方やプレゼントを探している方におすすめです。付属品は画像の通りになります。24時間以内に発送致します。定価:19,800円#Porter#吉田鞄#ポーター#ヨシダカバン#吉田カバン#財布#コインケース#カードケース#ウォレット
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