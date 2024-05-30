バンズハーフキャブ27cm 白　ホワイト　レアカラー

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商品詳細
シーン...スケートボード(スケボー)メインカラー...ホワイト,ブラックスニーカー型...ミッドカット(Mid)特徴/機能/素材...スエードそれなりにやれていますが、まだまだ履いていただけると思います。レアなカラーなので探していた方どーぞ。中古になります。細かいこと気にされる方には新品をオススメいたします。状態は画像にて判断してください。質問等ありましたらコメントください。それではよろしくお願いいたします。
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