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バンズハーフキャブ27cm 白　ホワイト　レアカラー
商品番号 D44766176959
商品名

バンズハーフキャブ27cm 白　ホワイト　レアカラー
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シーン...スケートボード(スケボー)メインカラー...ホワイト,ブラックスニーカー型...ミッドカット(Mid)特徴/機能/素材...スエードそれなりにやれていますが、まだまだ履いていただけると思います。レアなカラーなので探していた方どーぞ。中古になります。細かいこと気にされる方には新品をオススメいたします。状態は画像にて判断してください。質問等ありましたらコメントください。それではよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/waveform459417.html
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