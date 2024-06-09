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送料込新品未使用　カブス \u0026NEW ERAコラボ企画　【限定品】BLUE
商品番号 B68117162029
商品名

送料込新品未使用　カブス \u0026NEW ERAコラボ企画　【限定品】BLUE
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,183 円
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商品詳細

今がチャンス！！！早い者勝ち！！カブス＆NEWERAコラボ企画【限定品】BLUE【サイズ:頭周】7.1/2（59.6ｃｍ）新品になります神経質な方は購入をお控えください即購入可能ですアクリル70％ウール30%の素材日本未発売のレアアイテムです!※クリックポストで発送は無料です！抑えての袋に入ります。※型崩れが心配の方は着払いで対応させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。
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