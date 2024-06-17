AMI PARIS アミパリス キーリング 2点セット

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商品詳細
イタリア正規店購入の新品本物です。レッドとシルバー2点セットです。[ブランド]AMI(AMIALEXANDREMATTIUSSI)アミ(アミパリス)[カラー]シルバー[品番]UKR906.369905モデル[付属品]BOX[素材]ZAMAC[製造国]CHINA[サイズ]全長14cm TOP4×6cm[ブランド]AMI(AMIALEXANDREMATTIUSSI)アミ(アミパリス)[カラー]レッド・シルバー[品番]UKR906.363681モデル[付属品]BOX[素材]ZAMAC[製造国]CHINA[サイズ]全長14cm TOP4×6cm 記載数値はメジャーでの実寸となっております。若干の差異はご了承願います。
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