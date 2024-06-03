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最安値【激レア】HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE ジップアップ
商品番号 H93910604274
商品名

最安値【激レア】HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE ジップアップ
ブランド名 オムプリッセイッセイミヤケ
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

hommeplisseisseymiyakeオムプリッセ　イッセイミヤケのジップアップです。。定価五万円くらいだったのでめちゃめちゃお得！短時間着用の美品。とても珍しいパープルの出品です。メルカリでも滅多に出回りません。この機会にぜひ！即購入が条件で多少のお値下げにも応じます。サイズ:2色:パープル、紫※写真にてご確認肩幅：54身幅：52袖丈：66着丈：56ゆき：86※素人採寸なので、多少の誤差はご了承ください。状態はみた限り綺麗ですが、中古品ということを理解の上、ご検討ください。気になることがございましたら、遠慮なくコメントいただければと思います。折り畳んでの発送となりますので、多少の折じわはご了承下さい。よろしくお願いします。
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