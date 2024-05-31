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【美品✨】ボッテガ　長財布　イントレ　ラウドファスナー　編み込み　ダークブラウン
商品番号 G91690730587
商品名

【美品✨】ボッテガ　長財布　イントレ　ラウドファスナー　編み込み　ダークブラウン
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 1,365 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ご覧いただきありがとうございます。皆様にいち早くお届け出来ますよう　1-2日で最短日での発送心がけますのでよろしくお願い申し上げます。】【美品✨】【正規品】ボッテガ　長財布　ラウドファスナー　編み込みレザー　ダークブラウン■商品のサイズ（単位:cm）タテ:10.5cmヨコ:19cmマチ:2cmコイン入れ:1札入れ:2カード入れ:8フリーポケット:2■素材レザー■カラーダークブラウン■デザイン長財布　ラウンドファスナー　編み込みレザー■状態ファスナー持ち手レザー部分の破損があります。詳しくは画像をご覧ください。まだまだ末永く使える一品ですので、お譲りいたします。＊あくまで中古品です完璧な状態ではないことを了承ください。■購入元大手ブランド買取店ストアオークション（鑑定済み）丁寧梱包、早期発送に力を入れております‼️どうぞよろしくお願いいたします✨管理番号:NU22284B
http://narcologia.ru/goods/traverse355626.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement668099.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit176086.html

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