ryka ライカ RE-ZORB トレーニングシューズ 27cm メンズ

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rykaライカRE-ZORBトレーニングシューズ27cmフィットネスメンズ黄緑となります。他にも多数出品中ですので、是非ご覧下さい。#higashi出品中●商品詳細RE-ZORB表示サイズ：27cm程度ソール全長約29㎝ソール最大幅約10.5㎝ヒールの高さ2.5㎝※若干の誤差がございます。カラー：グリーン系付属品：箱に破れ等ありますので、梱包用としてお考え下さい。画像にあるものが全てとなります。●状態(キズ・汚れ等)ほぼ未使用品です。※使用期間・保管期間は確実な物のみ記載しております。記載のない物は明確ではない為、ご質問等頂いてもお答え出来かねますので、ご了承下さい。※サイズ感等、個人差があるものについても個人の感覚に違いがあり、到着後のイメージ違い等に繋がる可能性がございます為、お答えできかねます。商品説明の内容・写真にて商品状態をご確認・ご理解の上、ご購入を御願いします。細かな状態が気になる方、神経質な方はご遠慮ください。※午後８時以降は、仕事の都合上ご質問・お値下げ交渉等のご返答が基本できかねます。ご連絡が遅くなる事をご了承下さいませ。※お客様のモニター環境により、画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。※商品確認はしておりますが、保管による記載にない細かいキズ・汚れ等が見られる場合がございます。#ryka#ライカ#RE-ZORB#トレーニングシューズ#27cm#フィットネス#メンズ#黄緑#靴#シューズ#イエローA923-1000/50