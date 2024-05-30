⭐️お得⭐️dunhill ダンヒル　ウォレット（長財布）

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ご覧いただき、ありがとうございます。ご購入者様が安心してお買い物いただくため、返品を受け付けています。詳しくはプロフィール欄をご確認ください。【ブランド名】dunhillダンヒル 【商品名】ウォレット（長財布）http://narcologia.ru商品説明http://narcologia.ru【状態】大きな傷はありませんが、素材の特性上、細かなひっかき傷はあります。※その他、確認したい箇所がありましたらお気軽にコメントにてお問い合わせください。【カラー】ブラック【サイズ】（約）横8.0cm×縦9.5cm×厚さ1.0cm ※素人による採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。【付属品】なし【購入先】真贋鑑定を行っているブランド品の卸専門店で購入しています。鑑定済みの販売可能品です。【発送方法】発送はすべて補償が付いているメルカリ便にて、送料無料でお送りいたします。防水対策をしっかりと行いますのでご安心ください。【備考】中古品のため、細かな状態を気にされる方は購入をご遠慮ください。すり替え防止のため写真やシリアルナンバーを控えおります。取り扱い一覧↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#klgStore全商品↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑よろしければ一度ご覧ください。カラー...ブラック柄・デザイン...無地