ご覧いただきありがとうございます。NIKE ワッフルレーサーのご紹介です。サイズは26cmカラーは黒×オレンジシンプルでレトロなデザインです。どのコーディネートにも合わせやすく万能な一足です。現行では売っていないモデルですのでお探しの方は是非^^ご興味のある方、お探しの方いらっしゃいましたらお気軽にコメント下さい。即購入も可能です。※古着、中古品となりますので状態にご理解いただける方のみご購入をお願い致します。メインカラー...ブラックスニーカー型...ローカット(Low)シーン...ランニング/トレーニング



NIKE】ワッフルレーサー黒×オレンジ 26cm - www.csharp-examples.net



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