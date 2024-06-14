ルイヴィトン ポルトフォイユ・サラ

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商品詳細
ルイヴィトンポルトフォイユ・サラ約15年前にパリ本店で購入ボタンの締まりが少し弱いのとファスナーは青サビがついてます。ベタつきはそこまで感じられず、小銭入れの部分も綺麗です。カラー···ホワイト財布形···長財布‼️おまとめ割あり引き‼️他にも出品している商品をまとめ買い（2点以上購入）してくださった方はお安くします！お気軽にコメント欄へご相談ください。購入後は価格変更できない為 必ずご購入前にお願いします
http://narcologia.ru/goods/moisture270469.html
http://narcologia.ru/goods/procurement252133.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox319739.html
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