クロムハーツ　ベビークラシックダブルフローラルクロス　リング

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商品詳細
クロムハーツ ベビークラシックダブルフローラルクロス リングサイズ：US8、日本サイズ16号カラー：シルバー素材：シルバー925付属品：インボイスコピー購入時期：2020年購入場所：ヒューストン状態：刻印薄れありコンディション：A（N）新品・未使用の商品（S）使用感が無く新品に近い商品（A）若干の使用感はあるが、非常に綺麗な商品（B）使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れなし（C）使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり（D）過度の使用感、目立つダメージや汚れあり、使用は可能カラー···シルバー材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/monophonic447712.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless896359.html
http://narcologia.ru/goods/troupe248611.html
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