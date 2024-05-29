ヴィヴィアンウエストウッド　四角ロゴリング

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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます✨ヴィヴィアンウエストウッド 四角ロゴリング刻印あり❗️ロゴあり❗️●サイズF約13-14号です個人採寸●色 シルバー付属品:なしまとめ購入値引き✨フォロー100円値引き✨
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