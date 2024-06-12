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【人気】ノースフェイス アンタークティカ バーサロフト ジャケット 1061
商品番号 T72356969270
商品名

【人気】ノースフェイス アンタークティカ バーサロフト ジャケット 1061
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 11,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

--------------------------------------------------(੭•̀ᴗ•̀)੭フォロワー割引実施中です‼️(੭•̀ᴗ•̀)੭詳しくはプロフィールをご覧下さい‼️-------------------------------------------------●サイズXL●商品名ノースフェイスフリースアンタークティカバーサロフトジャケット♦︎着丈66♦︎身幅56♦︎肩幅52♦︎袖丈67採寸を載せておきますので普段お使いのお洋服と比較していただけれはイメージしやすいと思います(੭•̀ᴗ•̀)੭！●素材・写真参照●状態・目立った傷や汚れなしメンズレディース問わずお使いいただけるとおもいます(੭•̀ᴗ•̀)੭大手リサイクルショップにて購入した正規品です。●その他・この他にも、1点物の柄シャツや、トレンドの古着を出品しておりますのでご覧になってください♪#古着KOKOジャケットgcb1061カラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップ
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