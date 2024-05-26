プラダ　コインケース　レザー　人型ロゴ

閲覧頂き、ありがとうございます(*˘︶˘*)✨お得な特典の情報もありますので、ぜひ最後までお読みください♪✴️商品説明✴️・ブランド名：PRADA(プラダ)・商品名：コインケース・参考定価：約18000円・柄：ロゴ・サイズ：長さ12cmx幅7.5cmx厚み1cm✴️コメント✴️人型のロゴが印象的なプラダのコインケースです✨✴️その他✴️※詳細は写真をご参考にして下さい※ジャッジの厳しい方は、その他新品を狙い撃ちして下さい※プロフも併せて読んで下さい！※コメントにてセール情報をお届けすることがあります！！✴️特典✴️1.アカウントフォローで5%オフ→商品ページのコメントにフォローした事を伝えて頂ければ値下げして専用に致します！勿論コメントなしで即購入OK！早い者勝ちがメルカリのルールですm(__)m下記の確認をお願い致します！《商品について》・出品物に対するご質問・状態確認などは必ず『購入前』！！・サイズは素人採寸。実際のサイズと多少の誤差が生じる可能性あり。---------------------------------------！注意！---------------------------------------商品の状態に関してあくまでも主観簡易清掃後、丁寧さを心掛けて発送ペット、喫煙者、無し---------------------------------------❣️各アイテムは信頼の置ける入手ルートで、最大限クオリティーを保ち、お手頃価格で出品❣️是非とも他の人気アイテムもご覧下さい♩［入手］AACD加盟鑑定済み中古ブランド市場での入手、ブランド買取店、百貨店などの小売店、ブランドリユースショップなどにて入手ご質問があればお気軽にコメントください^^♪どうぞよろしくお願いいたします(^^)/#ブランド#プラダ#PRADA#コインケースカラー...ブラック柄・デザイン...無地



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