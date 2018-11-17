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Paul Smith ポールスミス カードケース 小銭入れ コードバン L字
商品番号 W93719362624
商品名

Paul Smith ポールスミス カードケース 小銭入れ コードバン L字
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 9,259 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！PaulSmithのカード\u0026小銭入れです♡深みのあるレッドです！裏側に小さな擦れあり、写真でご確認下さい！他は綺麗な状態です♡カード入れx4小銭入れメ1カラー...レッド品番:873917公式サイトより美しく耐久性に優れる高級素材、コードバンを使用したL字型財布。馬の臀部の一部分からしか採ることができない希少なコードバンはその上品な光沢とクラシカルな風合いが魅力。使い込むほどに艶を増し、経年変化が楽しめます。内外のカラーコントラストにこだわりが光ります。天然素材の本革を使用しております。特有のシワ、血筋、色ムラ等がある場合がございます。予めご了承くださいませ。✱箱等の付属品はありません！✱自宅保管の為、神経質な方のご購入はお控えください。✱あくまでも中古品です！御理解の頂ける方にご購入お願い致します！✱写真をよくご覧になってからご検討をお願い致します。✱ご質問は、ご購入前にお願い致します！宜しくお願い致します✩.*˚#k39#財布#小銭入れ#レディース#ポール#コードバン#L字
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