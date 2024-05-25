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新品 K18 12面トリプル 9g 45cm [562]
商品番号 Q37844035961
商品名

新品 K18 12面トリプル 9g 45cm [562]
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 28,053 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御覧頂きありがとうございます。購入前の注意点※値段設定ギリギリの為、値下げ不可※在庫の確認を致しますので、購入前にコメントお願い致します。※店頭販売しておりますので、多少細かいキズ等ある場合もございます。　ご理解頂ける方は宜しくお願い致しますm(__)m■商品名：12面トリプル■重さ：9g■長さ：45cm■幅約：2.6mm前後■材質：K18■刻印：写真４枚目■金具：中折れ式■発送方法：らくらくメルカリ便※陸路での輸送になる可能性がございます。到着までに1週間〜10日程かかることもございますので、ご了承ください。宜しくお願い致しますm(__)m管理番号　[562]
http://narcologia.ru/goods/mobilehome524243.html
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