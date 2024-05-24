茶碗　茶道具　瀬戸黒　アンティーク　レトロ　陶器　桐箱

種類···茶道具茶碗 湯呑茶道具瀬戸黒瀬戸物アンティークレトロ陶器桐箱ご覧頂きましてありがとうございます。必ずプロフをご確認ください。サイズ 口径 11cm 底部 12cm 高さ 7.5cmかなり古い年代物の抹茶茶碗だと思います。目立つ傷汚れなどは見られません。欠けもありません。中古品で長期保管品ですのでご理解の上ご検討宜しくお願いいたします。丁寧に梱包して手持ちの桐箱に入れてお届け致します。



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