新品 テンダーロイン ホースシューリング 10号

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＊他でも出品しているので、購入の際にコメントを必ず下さい。TENDERLOINH.SRINGCHICKSIZE/SILVER(石無し)10号ケース、ボックス付きです。8月にテンダーロインの取り扱いがあるDeepinsideで購入しましたが、急遽お金が必要となりまして泣く泣く出品しております。今期でテンダーロインが、解散してしまい現在は手に入らない物なので、探されていた方に是非おすすめです。不定期に各店舗1点程入荷のため即完売するモデルです。使用せずしまっておりましたので、新品未使用ですが、最初からある見えるか見えないくらいの小さい傷などあるかもしれませんが、ご了承して購入下さい。ちなみに取り替え防止の為返品などは受け付けておりませんので、宜しくお願い致します。