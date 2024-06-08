3ピーススーツ メンズ ダブルスーツ スリーピーススーツ 3点セット

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3ピーススーツメンズダブルスーツスリーピーススーツ3点セットビジネススーツフォーマル紳士服結婚式通勤おしゃれ送料無料商品説明■商品コード：BN013■状態：新品未使用■カラー：ダークグレー ライトグレー■素材：コットン■サイズ：写真参考普段より小さめなので、ワンサイズ上をお勧めします注意事項■計測の仕方で若干の誤差がありますので参考程度。■お使いのモニターや撮影時の光の加減などにより画像と実際の商品のカラーが若干異なる場合もございます。■サイズ違いによる返品交換は対応致しかねますので、サイズを再度ご確認下さいませ。※発送について都合によって、4-7日以内の発送となります。※沖縄、は追加送料1500円