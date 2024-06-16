⭐️新品未使用⭐️ 長財布 本革 グリーン みどり

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カラー···グリーン柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革ルガトショルダーは別名『革の宝石』とも呼ばれ、独特のトラ目模様と透明感のある染色、張りと艶がありエレガントさとワイルドさを併せ持つ革です。革のトラ目によって色の濃淡が生まれ、光の角度によって変化します。天然革のためトラの目が多い部位やトラ目の少ない部位があり個体差がございます。すべてが1点モノとなります。新品未使用ですので特に気になる点はございませんが細かな見落としがあるかもしれません。シワやシボは本皮の特性です。すり替え防止の為返品はお受けできかねます。ご了承の上お買い求めください。よろしくお願い致します。