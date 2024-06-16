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LOUIS VUITTON ノベルティ　小銭入れ　コインケース
商品番号 K83513905581
商品名

LOUIS VUITTON ノベルティ　小銭入れ　コインケース
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

知人から譲り受けましが使わなくなったので出品します。色…黒ファスナー状態…滑らかに開閉できます。内側外側…目立った傷などなく新品に近いです。※国内正規品ではありません。了承いただける方のみ購入お願いします。購入後はノークレーム、ノーリターンでお願いします。
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