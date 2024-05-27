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激レア　rizin スダリオ剛　貴賢神　大相撲カード　直筆　サイン　カード
商品番号 F43943234895
商品名

激レア　rizin スダリオ剛　貴賢神　大相撲カード　直筆　サイン　カード
ブランド名 ベースボールマガジン
特別価格 税込 5,658 円
在庫状況 あり

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商品詳細

激レア。スダリオ剛選手、元貴ノ富士時代のサインカードです。貴賢神選手、元貴源治時代のサインカードです自宅保管等をご理解頂いた上でのご購入をよろしくお願いします。写真での判断お願い致します。BBMrizinライジン相撲大相撲ufc性別···男ジャンル（スポーツ選手）···その他グッズ種別···その他サイン有無···有
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