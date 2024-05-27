激レア　rizin スダリオ剛　貴賢神　大相撲カード　直筆　サイン　カード

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激レア。スダリオ剛選手、元貴ノ富士時代のサインカードです。貴賢神選手、元貴源治時代のサインカードです自宅保管等をご理解頂いた上でのご購入をよろしくお願いします。写真での判断お願い致します。BBMrizinライジン相撲大相撲ufc性別···男ジャンル（スポーツ選手）···その他グッズ種別···その他サイン有無···有