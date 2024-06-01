ニューエラパックマンキャップ

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商品詳細
売れなければ徐々に値下げします交渉中でも、先に購入された方が優先です。ニューエラのパックマンコラボです中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。発送は出来るだけ小さくして発送しています。
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