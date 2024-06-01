ポーター ダック コインケース 未使用品 小銭入れ 定価 8250円 ...

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お値下げ不可です。予めご了承ください。アイテム詳細色落ちしやすい顔料コーティングを施すことで、経年変化を楽しめる小物シリーズ「PORTERDUCK（ダック）」です。使うほどに下地のコットンダック生地が徐々に現れて、天然素材特有のぬくもりを感じることのできる独特な風合いが魅力です。メイン素材はバルキーコットンダックに顔料ウレタンコーティングをしたもので、裏地にはPVC加工したヘリンボーン生地を使用しています。このコットンは高地で栽培される原綿のため、通常のコットンより繊維がより太くより短いのが特徴です。その為、バルキー性（膨らみ）が高くナチュラルなムラ感がでることも特徴です。そのコットンで織ったダック地に色落ちがしやすい顔料ウレタンコーティングを施しているため、使い込む程にムラ感が強く表現され、天然のぬくもりを感じることができます。黒、紺のコーティングの下地には生成り、白のコーティングの下地にはオフホワイトの生地を使用しています。